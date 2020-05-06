Самая красивая блогерша снялась в очень откровенной фотосессии [ Редактировать ]
28-летняя колумбийская модель Каролина Рамирес, которая с 2018 года является самой красивой блогершей в Instagram по версии журнала Playboy, решила разбавить серые карантинные будни и снялась полностью обнаженной в очень откровенной фотосессии. Горячими снимками модель поделилась с поклонниками на своей странице в Instagram.
Для фотосессии Каролина немного прикрыла свою роскошную грудь лишь покрывалом. В руках у модели красная роза. А вот пышные ягодицы девушка решила и вовсе оставить обнаженными.
Каролина Рамирес/фото: instagram
"Всегда нужно давать больше, чем от вас ожидают. Карантинный режим - Ларри Пейдж (основатель Google)", интригующе подписала откровенные фотографии модель.
Рамирес частот публикует откровенные фото в Instagram. Преимущественно - в белье или вовсе позирует полуобнаженной, демонстрируя идеальную фигуру и шикарные формы.
Фанаты модели не оставили эту потрясающую фотосессию без внимания и "засыпали" Каролину комплиментами.
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