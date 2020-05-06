Світова туристична галузь шукає способи вижити [ Редактировать ]
"Паспорти здоров'я" можуть з'явитися в Україні, якщо впровадити їх порекомендує ВООЗ. Поки що світовий регулятор розробляє процедури видання таких документів. Фахівці кажуть, - складність у тому, що не кожен тест на COVID-19 гарантує правдивий результат. Такі паспорти насамперед зможуть стати в пригоді для подорожувальників.
Нагадаю, світова туристична галузь зараз шукає способи вижити. Тож доки медичні посадовці розробляють законодавчу базу щодо "паспортів здоров'я", для туристичного бізнесу сформували чіткі санітарні норми. Серед них - обов'язкове забезпечення дезінфекторами в готелях та розмаїті обмеження роботи басейнів і закладів харчування.
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