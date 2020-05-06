Чому медици досі не отримали обіцяних надбавок [ Редактировать ]
Отже, одні на коронавірусі непогано наживаються, інші не можуть отримати чесно заробленого. Де виплати медикам?
Це питання сьогодні було чи не головним на щоденному брифінгу МОЗ і на засіданні Кабміну. Урядники повідомили: шоковані ситуацією і беруть під особистий контроль виплати 300-відсоткових надбавок лікарям. Отримати кошти за березень люди мають до кінця цього тижня. А за квітень найближчим часом і за іншим механізмом нарахувань. А от причиною того, що медики досі без грошей, є влада і департаменти охорони здоров'я на місцях.
Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:
У мене також є претензія до голів ОДА які не проконтролювали належну виплату 300 відсотків лікарям на місцях. Коштів достатньо, фонд на боротьбу з COVID-19 в країні є, найбільш пріоритетне завдання забезпечити виплату зарплат лікарям.
Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:
Неодноразово були роз'яснення з боку МОЗ, що якщо людина працювала в березні незалежно від того коли поступив хворий на СOVID-19, або 30 березня, або 15 березня в нього зарплата 300 відсотків від його окладу за березень.
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