Отже, одні на коронавірусі непогано наживаються, інші не можуть отримати чесно заробленого. Де виплати медикам?

Це питання сьогодні було чи не головним на щоденному брифінгу МОЗ і на засіданні Кабміну. Урядники повідомили: шоковані ситуацією і беруть під особистий контроль виплати 300-відсоткових надбавок лікарям. Отримати кошти за березень люди мають до кінця цього тижня. А за квітень найближчим часом і за іншим механізмом нарахувань. А от причиною того, що медики досі без грошей, є влада і департаменти охорони здоров'я на місцях.

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:

У мене також є претензія до голів ОДА які не проконтролювали належну виплату 300 відсотків лікарям на місцях. Коштів достатньо, фонд на боротьбу з COVID-19 в країні є, найбільш пріоритетне завдання забезпечити виплату зарплат лікарям.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України: