Китайська компанія розробила окуляри, які вимірюють температуру людей на відстані кількох метрів. Чи надійний цей прилад - розкаже Анна Філь.

Так перехожих бачить охоронець парку в місті Ханчжоу. Термоокулярами користується вже тиждень.

Чен Гуоцян, охоронець парку:

Моя робота - патрулювати парк і стежити за температурою перехожих. Окуляри набагато зручніші, ніж термометр. І безпечніші, бо не треба близько підходити до людей.

Компанія-розробник раніше виробляла відеоігри з доповненою реальністю. Щойно в Китаї почала набирати обертів епідемія - миттєво змінили профіль. Перші термоокуляри створили за два тижні.

Сянь Венцзе, віцепрезидент компанії-розробника:

Окуляри легко вдягати на голову. Рухатися в них безпечно, лінзи прозорі, тому все добре видно. Ось тут вмонтований інфрачервоний термометр. Дані з нього обробляє програма на основі штучного інтелекту. Потім цифри миттєво з'являються на екрані. За лічені секунди можна побачити, яка температура в людей на відстані два-три метри від вас.

Винахідники кажуть: показники досить точні. Хоча прилад і може помилитися, та не більше ніж на три десятих градуса за Цельсієм.

Сянь Венцзе, віцепрезидент компанії-розробника:

Дуже довго ми намагалися досягти більшої точності термометра, проводили десятки тестів. На практиці ж і досі можуть траплятися незначні відхилення. Але коли з'являється людина, термометр спрацьовує тричі, порівнює всі показники й видає найточніший.

Нині девайс удосконалюють. Мета аби міг охоплювати якомога більший натовп. Окулярами планують озброїти охоронців в аеропортах і торгових центрах. Китай зараз виходить з карантину, люди вже повернулися на роботу. Та обов'язкові перевірки температури - ніхто не скасовував.

Сянь Мін, жителька Ханчжоу:

Думаю, говорити про кінець епідемії зарано. А завдяки таким сучасним приладам ми можемо почуватися безпечніше.

І це не єдина технічна новинка, яка допомагає китайській владі і боротися з вірусом, і стежити за громадянами. Вимірювати температуру на відстані навчили дронів. Роботи дезінфікують приміщення і доглядають за пацієнтами. А камери, що й так "впізнавали" людей, тепер ще визначають, чи є на перехожому маска.