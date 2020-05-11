У серісних центрах МВС запровадять електронні черги [ Редактировать ]
Кінець карантину в сервісних центрах МВС. Уже від завтра всі, кому треба перереєструвати авто або, приміром, замінити права водія - зможуть це зробити. Щоправда, по-новому.
Тепер потрапити в сервісний центр можна буде лише через електронну чергу. Більше про новацію - Даніїл Снісар.
Купити чи продати авто, та навіть поставити його на облік. Протягом останніх двох місяців через COVID-19 зробити це було неможливо. А тепер Сервісні центри завалені роботою. У кожному зі ста шістдесяти пунктів назбиралося від 3 тисяч відкладених операцій. Візьмуться за них уже відзавтра. Нові заявки також прийматимуть. Лише попереджають:"бронювати" собі місце в електронній черзі.
Мета електронної черги - уникнути скупчення людей в одному місці. Для дотримання правил карантину в усіх сервісних центрах встановили дезінфектори. А робочі місця працівників обладнали ось такими захисними екранами.
Юлія, працівниця сервісного центру МВС у м. Києві:
У нас є рукавички, які ми періодично змінюємо, ну і так само - маски. І засоби дезінфекції на вході. Електронна черга для того, щоб розвантажити одночасне перебування клієнтів на території.
Записатися в онлайн-чергу можна через сайт головного сервісного центру МВС. Для цього треба мати електронний підпис, Банк-ID, або Мобайл-ID. Так ідентифікують особу. Одразу ж можна вибрати вид послуги, адресу найближчого центру, зручну дату й час.
Антон Геращенко, заступник міністра внутрішніх справ:
Ми закликаємо усіх українців, які хочуть перереєструвати свої транспортні засоби - не приходити завтра всі разом до 160 головних сервісних центрів, які є по всій країні, а зайти на сайт головного сервісного центру, записатися через електронну чергу, обрати зручний для себе час.
Реєструватися в онлайн-черзі можна вже сьогодні. У МВС готові надавати усі послуги. Виняток лише - складання практичних іспитів кермування. Його повернуть лише після карантину.
Микола Рудик, керівник сервісного центру МВС у м. Києві:
Перший етап виходу з кризи, це буде надання повного спектру послуг, щодо перереєстрації транспортних засобів. Первинної реєстрації, додавання будь-якої інформації, яка набулася під час дії карантину. На період карантину та поступового виходу, ми також будемо приймати теоретичні іспити, щодо допуску до кермування транспортними засобами.
Якщо в потрібному сервісному центрі МВС електронної черги немає, записатися можна за номерами телефонів, вказаними на сайтах центрів.
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