Посткарантинна економічна криза та зростання безробіття загрожують... пенсіонерам. Наповнювати фонд стає складніше. А рівень пенсій уже зараз - нижчий за прожитковий. Карантинна тисяча та періодична індексація на 100 гривень - навряд чи здатні кардинально змінити ситуацію. Пенсійну систему знову реформуватимуть.

Як цього разу - вирішують на позачерговому засіданні Мінсоцполітики. І вже на початку червня обіцяють розказати, наскільки потовстішають гаманці пенсіонерів.

Наталія Королевська - народний депутат, фракція "Опозиційна платформа - За життя":