Наталія Королевська на засіданні Мінсоцполітики закликала збільшити мінімальну пенсію [ Редактировать ]
Посткарантинна економічна криза та зростання безробіття загрожують... пенсіонерам. Наповнювати фонд стає складніше. А рівень пенсій уже зараз - нижчий за прожитковий. Карантинна тисяча та періодична індексація на 100 гривень - навряд чи здатні кардинально змінити ситуацію. Пенсійну систему знову реформуватимуть.
Як цього разу - вирішують на позачерговому засіданні Мінсоцполітики. І вже на початку червня обіцяють розказати, наскільки потовстішають гаманці пенсіонерів.
Наталія Королевська - народний депутат, фракція "Опозиційна платформа - За життя":
Когда минимальная пенсия составляет 60 долл. Выжить на это не возможно. А тем более в период карантина и бешеный рост цен на продукты питания, абсолютно неконтролируемая инфляция и та индексация, которую люди получат в размере 100 грн. надбавки. Сегодня, вмесите с профсоюзами, работодателями, министерством и членами парламентского комитета - я, как глава рабочей группы по пенс. системе - проводим совещание в министерстве. И надеемся на то, что найдется здравый смысл.
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