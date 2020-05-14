У ФБР закликали усі відповідні структури вжити заходів для захисту своїх систем

Китай намагається викрасти американські розробки проти коронавірусу. Відповідне попередження оприлюднили федеральне бюро розслідувань США та Агентство кібербезпеки.

За їхніми даними, китайські хакери намагатимуться втрутитися в роботу американських установ, які розробляють вакцину та ліки проти COVIDу.

У ФБР закликали усі відповідні структури вжити заходів для захисту своїх систем. Та за найменшої підозри звертатися до місцевих офісів ФБР.