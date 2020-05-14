На східному фронті знову бойові втрати. Напередодні на передовій загинув армієць, - повідомили у штабі Об'єднаних сил. Ще двох захисників поранено. Один зазнав уражень біля Оріхового - внаслідок ворожих мінометних обстрілів. Другий військовослужбовець постраждав біля Катеринівки. Нині бійці під наглядом медиків - їхній стан стабільний.

Зранку російсько-окупаційні війська продовжили вогневі атаки на обох напрямках. Біля Хутора Вільного та Верхньоторецького бойовики застосували 82-мм міномети. Також ворожі провокації зафіксовані в районі Зайцевого та Авдіївки.

Це Світлодарська дуга, навпроти - окуповане Дебальцеве. Учора група противника намагалася пробратися за передову лінію військових укріплень. Проте вояки вчасно помітили цю спробу, і відкрили вогонь. Щонайменше, один із ворогів був поранений.

Петро, військовослужбовець Збройних сил України:

Під час чергування була помічена група противника. Був відкритий вогонь, вони понесли втрати і почали відступати. Вони почали відбиватися, як я зрозумів. Ну і почали прицільно бити по нас, відступаючи. Може хотіли розтяжки поставити, чи "сигналки", може лізли узнати скільки в нас людей.

Коли бойовики зрозуміли, що так просто відійти від українських укріплень не вдасться - застосували міномети.

Юрій, військовослужбовець Збройних сил України:

Вже під вечір він поліз, спрацювала "сингалка" і вони почали бій. І десь до 11 години вечора тривав - плюс-мінус. Вони відстрілювалися, свою артилерію підтягували.

Ця галявина утворилася після того, як тут вибухнула лише одна міна. А взагалі, супротивник випустив по наших військових кілька десятків таких боєприпасів.

Позивний "Тіп", військовослужбовець Збройних сил України:

Оце вона не увійшла в землю, а так пішла. Це була міна, 120 мм. Сепари пішли по посадці, і вони відкрили отвєтний вогонь. Ну і бій був. У них був "трьохсотий" - і вони хотіли його витягнути, а ми по ним працювали і вони почали мінометом бити.

Окрім важких калібрів, існує ще снайперська загроза. До ворожих позицій тут досить близько, а ще супротивник постійно облаштовує нові вогневі точки. Тож армійці намагаються не висовуватися, щоб не наразитися на смертельний постріл.

Петро, військовослужбовець Збройних сил України:

Вони закопані добре, постійно закопуються. Сепарня - вони такі "роботящі" люди. Постійно копають, копають, копають.

Олександр, військовослужбовець Збройних сил України:

Є загроза ураження вогнем противника, снайпера. Тому використовуємо трубку розвідника - щоб не висовуватись, бо снайпера противника працюють, спостерігають. Ну і всіх ждуть дома, а трубка розвідника для цього і є - щоб не бачили звідки спостерігають.

І сьогодні ж штаб Об'єднаних сил повідомив про трагічну загибель двох військовослужбовців. Це сталося в ході навчань під Краматорськом.