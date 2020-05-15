15 мая, около 01.00 ночи, в селе Невицкое Ужгородского района Закарпатской области, неизвестный бросил во двор народного депутата от партии "Слуга народа" Михаила Лаба, бутылку с легковоспламеняющимся веществом, после чего случился пожар. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

По данным полиции, злоумышленник попал в деревянную беседку, после чего совершил поджог. Хозяевам удалось самостоятельно ликвидировать пожар, никто не пострадал. Народный депутат сам вызвал правоохранителей на место происшествия и дал показания.

Депутат считает, что ему просто хотели полностью сжечь дом, вместе с хозяевами.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа полиции, эксперты криминалисты и кинологи.

Полиция начала уголовное производство по ст. 346 Уголовного кодекса Украины (угроза или насилие относительно государственного или общественного деятеля).

Правоохранители исследуют следовую картину указанного преступления и принимают все необходимые оперативно-розыскных мероприятий по установлению и задержанию лица причастного к поджогу.

Напомним, ранее в Верховной Раде произошло возгорание. Во время голосования у депутата Максима Ткаченко загорелся пульт.

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