Горячая ночь: дом депутата от "Слуги народа" пытались сжечь [ Редактировать ]
15 мая, около 01.00 ночи, в селе Невицкое Ужгородского района Закарпатской области, неизвестный бросил во двор народного депутата от партии "Слуга народа" Михаила Лаба, бутылку с легковоспламеняющимся веществом, после чего случился пожар. Об этом сообщает пресс-служба полиции.
По данным полиции, злоумышленник попал в деревянную беседку, после чего совершил поджог. Хозяевам удалось самостоятельно ликвидировать пожар, никто не пострадал. Народный депутат сам вызвал правоохранителей на место происшествия и дал показания.
Депутат считает, что ему просто хотели полностью сжечь дом, вместе с хозяевами.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа полиции, эксперты криминалисты и кинологи.
Полиция начала уголовное производство по ст. 346 Уголовного кодекса Украины (угроза или насилие относительно государственного или общественного деятеля).
Правоохранители исследуют следовую картину указанного преступления и принимают все необходимые оперативно-розыскных мероприятий по установлению и задержанию лица причастного к поджогу.
Напомним, ранее в Верховной Раде произошло возгорание. Во время голосования у депутата Максима Ткаченко загорелся пульт.
Читайте также, в Черновицкой области депутат сельского совета 62-летний Михаил Кицан умер от коронавирусной болезни.
по теме
На Закарпатье арестовали "смотрящего" за криминалитетом в регионе (видео)
55-летний уроженец Армении собирал вокруг себя местный криминалитет, планируя взять под свою "крышу" преступные группы, которые собираются "работать" в регионе.
Масштабна пожежа на Запоріжжі знищила 9 автомобілів
За однією з версій, спочатку підпалили три машини місцевого бізнесмена, і вогонь перекинувся на решту машин
Полиция поймала украинского "кибер-грабителя"
Молодой человек ограбил несколько иностранных банков
На Закарпатье обрушился кинотеатр, есть жертвы
Спасатели разобрали завалы и высвободили одного пострадавшего
Депутат предложил стать рефери в бое Усика
Народный депутата Украины от партии "Слуга народа" предложил судить возможный поединок боксера Александра Усика