Регистратура, газоны и медперсонал: 91-летняя бабуля связала больницу на спицах [ Редактировать ]
В Великобритании 91-летняя Маргарет Симен связала на спицах макет лондонской больницы Найтингейл, где лечат больных COVID-19. Об этом пишет rupor.info.
Женщина планирует его продать, а все вырученные средства передать медикам. Таким образом Маргарет хочет отблагодарить всем врачам и медсестрам, которые рискуют собственным здоровьем, спасая инфицированных.
Отмечается, что британка взялась за такой масштабный проект впервые. Она связала не только здание госпиталя, но и регистратуру, газоны, медперсонал, пациентов и даже капельницы.
Пенсионерка и раньше занималась благотворительностью. Она вязала на продажу носки и шарфы.
Ранее сообщалось, что 87-летнюю бабулю-модницу вернул к жизни Instagram.
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