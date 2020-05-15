В Великобритании 91-летняя Маргарет Симен связала на спицах макет лондонской больницы Найтингейл, где лечат больных COVID-19. Об этом пишет rupor.info.

Женщина планирует его продать, а все вырученные средства передать медикам. Таким образом Маргарет хочет отблагодарить всем врачам и медсестрам, которые рискуют собственным здоровьем, спасая инфицированных.

Отмечается, что британка взялась за такой масштабный проект впервые. Она связала не только здание госпиталя, но и регистратуру, газоны, медперсонал, пациентов и даже капельницы.

Пенсионерка и раньше занималась благотворительностью. Она вязала на продажу носки и шарфы.

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