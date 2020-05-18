А от як бізнес підтримують в Європі, готова розказати наша Олена Абрамович, яка працює в Брюсселі. Вона знайшла у Бельгії нашого співвітчизника, приватного підприємця. Тож далі його розповідь про європейську фінансову підтримку.

Олександр будівельник з Миколаєва, а останні кілька років із бельгійського міста Хасселта. Працює сам на себе тобто приватний підприємець. Одного дня під час карантину на його рахунок "упали" 1300 євро. Його бухгалтер пояснив - коронавірусна допомога.

Олександр Мураховський, будівельник:

Мой бухгалтер подал документы на меня. Если ты не работаешь в течении 7 дней неделю подряд, ты получишь помощь от государства.

Насправді простоїв в Олександра не було, по допомогу не просив, тому й був здивований. Процедуру подачі документів для отримання субсидії бельгійський уряд максимально спростив. Тож зробити такий запит бухгалтеру було не складно й без відома клієнта.

Олександр Мураховський, будівельник:

То есть я весь месяц без выходных работал, помощь все равно получил. Они выплачивают каждый месяц, пока длится карантин. То есть, я получил за март, за апрель и за май тоже должен получить.

Зараз роботи стало менше - старі замовлення завершив, нових поки немає. Тож від виплат Олександр не відмовляється.

Вроде как стройки начинают работать, но я получил электронное письмо, что за май месяц будет выплата еще.

Повернутися на будівництво бельгійцям дозволили від початку травня. Минулого понеділка відкрились усі магазини. Проте скасовувати так звані "карантинні виплати" зарано переконана асоціація роботодавців Бельгії. Там провели опитування серед підприємців за результатами першого тижня роботи.

Лише 8% респондентів оцінили доходи вище звичайного тижня у травні. Для 17% ситуація була "нормальною". Решта 75% кажуть, що мали мало клієнтів.

Пожвавилася робота насамперед у магазинах. Проте вони мають додаткові витрати на маски, дезінфектори, та й потік клієнтів доводиться обмежувати, залежно від квадратури приміщення. Тож червень для багатьох залишиться збитковим, вважають 84% підприємців і розраховують на продовження програми допомоги від держави.

Закликала асоціація роботодавців звільнити від податків і тих, хто здає в оренду тепер наполовину менше житлових та комерційних площ. Чи вистачить грошей в бюджеті країни на таку підтримку, в уряді поки не кажуть. Адже навіть перші місяці коронакризи добряче виснажили держскарбницю.