Ресторан забезпечив клієнтів надувними кругами для дистанції [ Редактировать ]
В американському штаті Меріленд в одному з ресторанів влаштували експеримент. Щоб забезпечити можливість дотримуватися належної відстані, кожному клієнтові пропонують круглий стіл.
По боках столики оснащені надувними кругами, які спрацьовують у разі порушення дистанції.
Власники закладу розповідають - до таких заходів вдалися, щоб люди не намагалися наблизитися одне до одного та їли наодинці.
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