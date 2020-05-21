Існує загроза, що вода з океану рине на суходіл і затопить міста

Потужний циклон "Амфан" накрив узбережні райони Індії та Бангладеш. Стихія принесла сильні дощі та шквальний вітер. Як наслідок, підтоплені будинки, пошкоджена електромережа, паралізований рух транспорту. Тамтешні метеорологи застерігають: є загроза, що вода з океану рине на суходіл і затопить міста.

Загалом, Індія та Бангладеш евакуювали майже два мільйони громадян. У цих країнах циклон уже називають найпотужнішим за останні 20 років.