Високогір'я Карпат перед самим початком літнього сезону засипало снігом - повідомили на Чорногірському гірському пошуково-рятувальному посту.

Температура повітря знизилася до плюс двох градусів, а видимість у горах становить 70 метрів - йдеться у повідомленні.