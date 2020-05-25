Високогір'я Карпат засипало снігом [ Редактировать ]
Високогір'я Карпат перед самим початком літнього сезону засипало снігом - повідомили на Чорногірському гірському пошуково-рятувальному посту.
Температура повітря знизилася до плюс двох градусів, а видимість у горах становить 70 метрів - йдеться у повідомленні.
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