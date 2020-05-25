Захід Австралії накрило потужним штормом [ Редактировать ]
Понад 50 тисяч людей залишилися в зоні лиха на західному узбережжі Австралії через потужний буревій, що вирує над регіоном.
Негода принесла сильні зливи, шквальний вітер та хвилі до восьмими метрів заввишки. Порушено енергопостачання, потрощено сотні будівель, повалено дерева та понівечено автівки. Інформації про постраждалих немає.
За прогнозами австралійських синоптиків, стихія, що прийшла з Індійського океану, вщухне завтра. Для заходу Австралії такої сили негода - виняток, що трапляється раз на 10 років.
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