Природні катаклізми й пандемія коронавірусу навряд чи дозволять назвати 2020 вдалим роком. Хіба що ви албанський пасічник. Бджолярі цієї середземноморської країни називають цей рік "Золотим для бджіл" і сподіваються цього літа отримати небувалий збір найякіснішого меду. Про причини такого оптимізму розкажуть мої колеги.

На одній з найбільших албанських пасік - повітря аж гуде від заповзятого дзижчання. Комахи весело сновигають між вуликами вдосталь напившись солодкого нектару, несуть додому перший травневий мед.

Албанські пасічники не натішаться. Кажуть ніколи не бачили, щоби їхні плеканці були такими бадьорими, а заразом і працелюбними. Їм допоміг протикоронавірусний карантин, що поставив на коліна цілі країни.

Гезім Скермо, засновник пасіки:

Під час пандемії, коли людей зачинили вдома, - бджіл ніщо не обмежувало. Вони завзято працювали. Більше, ніж будь-коли, адже не було шуму чи забруднення. Нічого, що би їх потурбувало.

Засновник сімейного підприємства Скермо говорить, за 50 років ніколи не бачив такого розквіту бджолиних колоній. Завдяки скороченню діяльності фермерів, цьогоріч уперше на його пасіці минулося без втрат через застосування пестицидів. Ця ферма єдина в Албанії виробляє мед на експорт. Щороку продають до 40 тисяч тонн. Прогнозувати виторг цього сезону не поспішають, щоби не наврочити. Але впевнені - продукт буде особливим.

Євген Скермо, директор ферми:

Припинення людської діяльності, як ніколи сприяло бджолам. І ми сподіваємось: те, що ми спостерігали упродовж цих двох місяців, триватиме і протягом літа, щоби ми отримали мед найвищої якості.

Запроваджений через коронавірус надзвичайний стан у країні діятиме до 23 червня. Обмежувальні заходи були дуже суворими - комендантська година та повна заборона на пересування. З кінця квітня їх почали дуже поступово послаблювати. Загалом у країні зафіксовано близько тисячі випадків інфікування COVID-19, з них понад 30 летальні.