У Чорному морі виявили сітки браконьєрів [ Редактировать ]
Незаконний вилов червонокнижної риби виявили у Чорному морі представники Держприкордонслужби. Браконьєрські снасті знайшли поблизу острова Джарилгач.
Прикордонники визволили понад 40 представників морської фауни - осетрову рибу та крабів і випустили в море. Незаконний промисел завдав збитків державі на щонайменше 55 тисяч гривень.
У ДПСУ нагадали, що за вилов такого типу морських видів може загрожувати обмеження волі до трьох років.
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