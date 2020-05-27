Незаконний вилов червонокнижної риби виявили у Чорному морі представники Держприкордонслужби. Браконьєрські снасті знайшли поблизу острова Джарилгач.

Прикордонники визволили понад 40 представників морської фауни - осетрову рибу та крабів і випустили в море. Незаконний промисел завдав збитків державі на щонайменше 55 тисяч гривень.

У ДПСУ нагадали, що за вилов такого типу морських видів може загрожувати обмеження волі до трьох років.