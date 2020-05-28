Засідання тристоронньої контактної групи: про що домовились [ Редактировать ]
І нагадаю, напередодні відбулося засідання тристоронньої контактної групи. Було досягнуто домовленості щодо обговорення на наступному засіданні сформованих списків на обмін полоненими. Також сторони обговорили необхідність дотримання режиму "тиші" на Донбасі. Про це повідомили у прес-службі Офісу президента.
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