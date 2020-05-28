Сергій Каплін закликав повернути пільговий проїзд у транспорті для всіх українців [ Редактировать ]
Повернути пільговий проїзд у транспорті закликає голова конфедерації профспілок України Сергій Каплін. Тим більше, що громадський транспорт у більшості регіонів уже повністю поновлює роботу. А отже право на безплатний проїзд - теж мають відновити повністю.
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