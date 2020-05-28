Спортивний комплекс, як в Європі - вже до кінця року обіцяють у закарпатському селі Невицьке. Зараз його саме будують. Більш як на трьохстах квадратах розмістять конференц-зал. У ньому жителі п'яти сіл проводитимуть і збори громади, і концерти.

А ще там будуть спортивні зали і медпункт. Вартість об'єкта вісім мільйонів гривень. А в селищі Батьово вже цього року діти підуть у повністю відремонтовану школу.

Там оновили водоочисні мережі, всю електрику та освітлення. Роботи на об'єктах зробили державним коштом. У рамках президентської програми "Велике будівництво".