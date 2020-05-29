Ко Дню Киева столичные памятники "спели" романс (видео) [ Редактировать ]
В воскресенье, 31 мая, Киев будет отмечать свой день рождения. В честь праздника мэр столицы Виталий Кличко опубликовал на своей страничке в Facebook видео, на котором киевские памятники "поют".
"Старый киевский романс" любви в Киеве зазвучал голосами солистов капеллы Ревуцкого, квартета "Импрессио" и Анны Зарецкой в аранжировке руководителя капеллы Ревуцкого Александра Круковского.
Кличко подчеркнул, что, в связи с эпидемией коронавируса, в этом году не будет традиционных массовых празднований. Все мероприятия предусмотрены в онлайн-формате.
"Но каждый из нас может признаться в любви к своему городу, прогуляться по любимым местам. Опубликовать фото и видео Киева. Наша столица - самая красивая и душевная! Наслаждайтесь Киевом, любите его!" - добавил городской глава.
Напомним, что в этом году День Киева 31 мая будут отмечать в онлайн-формате. Ранее мы публиковали список запланированных мероприятий.
по теме
День Киева онлайн: список мероприятий
В этом году День Киева 31 мая будут отмечать в онлайн-формате
Киев готовится к возобновлению работы метро (видео)
Кличко показал, как в столице готовятся к открытию метро
Ко Дню матери бандуристка Татьяна Мазур со своей мамой исполнили "Пісню про рушник" (видео)
Бандуристка группы B&B Project Татьяна Мазур вместе со своей мамой спели "Пісню про рушник"
Визволення Києва: на Лютізькому плацдармі вшанували пам'ять героїв наймасштабнішої військової операції в історії Другої Світової війни
У 1943 році тут, на підступах до Києва, відбулась битва за Дніпро. Вона стала однією з наймасштабніших операцій Другої Світової війни. Пізніше це місце назвали Лютізький плацдарм. Під час битви і форсування Дніпра загинуло майже 100 тисяч людей. Сьогодні тут вшановують пам'ять загиблих героїв
Инцидент в метро: подростки избили мужчину до потери сознания (видео)
В Киеве подростки зверски избили мужчину прямо в вагоне метро