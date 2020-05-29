В воскресенье, 31 мая, Киев будет отмечать свой день рождения. В честь праздника мэр столицы Виталий Кличко опубликовал на своей страничке в Facebook видео, на котором киевские памятники "поют".

"Старый киевский романс" любви в Киеве зазвучал голосами солистов капеллы Ревуцкого, квартета "Импрессио" и Анны Зарецкой в аранжировке руководителя капеллы Ревуцкого Александра Круковского.

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Кличко подчеркнул, что, в связи с эпидемией коронавируса, в этом году не будет традиционных массовых празднований. Все мероприятия предусмотрены в онлайн-формате.

"Но каждый из нас может признаться в любви к своему городу, прогуляться по любимым местам. Опубликовать фото и видео Киева. Наша столица - самая красивая и душевная! Наслаждайтесь Киевом, любите его!" - добавил городской глава.

Напомним, что в этом году День Киева 31 мая будут отмечать в онлайн-формате. Ранее мы публиковали список запланированных мероприятий.