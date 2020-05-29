Дороги в Україні вже не будуть такими, як раніше. Від понеділка запрацюють камери відеофіксації порушень. Давно обіцяли, багато разів відкладали, але от тепер, здається, система запрацює. Однак, чи буде це ефективно? Та й загалом - чи законні листи щастя від нашої поліції?

Українці вже готуються "прикривати" свої авто від камер, а себе від штрафів через відеофіксацію. Усі "за" і "проти" нової системи - проаналізувала Ірина Баглай.

Дев'ять загиблих і 90 травмованих. Кожного дня. Це - зведення не з фронту. Але теж із "війни"

На дорогах шла война, где погибло больше людей.

А ворог - амбіції та егоїзм:

Олексій Мочанов, автогонщик:

все аварии на земле происходят по двум причинам - это превышение разумной скорости и переоценка своих возможностей как водителя.

Знизити смертність на дорогах на третину - з такими намірами в Україні ще на початку весни планували запуск відеофіксації. На відкриття центру - приїжджав навіть Президент. Та COVID і локдаун заблокували процес. Два місяці система працювала в тестовому режимі. І це попри шалені затори.

Та з понеділка таким охочим натиснути на газ полетять листи щастя. В Україні, на відміну від Європи, відносно м'які швидкісні обмеження. У нас дозволені бонусні 23 км на годину. Тож, нагадаю, у Києві дозволена швидкість 50 км на годину.

А от штраф буде, якщо на спідометрі більше сімдесяти трьох. Спочатку покарання 255 грн, якщо ж розігнались швидше - півтисячі. Для свідомих водіїв діятиме дисконт. Сплачуєш штраф за 10 днів - мінус пів суми.

Олексій Мочанов, автогонщик:

Три раза по 540 грн заплатишь четвертый на 5 подумаешь так ли ты торопился, чтобы 100 долларов в месяц угробить только на штрафы.

Посилення контролю породжує і намагання обійти закон. Водії згадують такий собі лайфхак - сіді-диски на лобовому склі. Цей прийом у двотисячних народився у Німеччині. Диск відбивав спалах камери і було незрозуміло, хто сидить за кермом і кому ж надсилати штраф. Однак зараз і в Німеччині, і в Україні за порушення відповідатиме власник авто.

А ось і взірцева Німеччина. Берлін. За тим, аби тутешні водії не ганяли - стежать більше півсотні систем автоматичної фото- і відеофіксації. Більше половини з цих комплексів - стаціонарні, решта - мобільні. І хоча німецькі водії мають репутацію слухняних, статистика порушень вражає.

Олівер Воітцік, представник поліції Берліна:

Наведу дані за минулий рік. Тільки в Берліні наші системи зафіксували більше мільйона випадків перевищення швидкості. Саме стільки автомобілів зареєстровано у місті. Отже, ми можемо сказати, що кожен берлінський водій раз на рік та й попадається на порушенні.

А штрафи у Німеччині - драконівські. Перевищив швидкість на 20 кілометрів - плати 70 євро. На 30 - викладай сотню і прощайся з правами на місяць. Якщо ж система зафіксує, що водій їхав на 50 кілометрів швидше дозволеного - права заберуть на два місяці і випишуть 300 євро штрафу. Платити, звісно, хочуть не усі.

Олівер Воітцік, представник поліції Берліна:

Наша квота така. Дві третини порушників платять одразу. Третина намагається оскаржити штраф у суді. Але й тут у переважній більшості випадків суди приймають нашу сторону. І 80 відсотків усіх справ завершуються рішенням, яке зобов'язує порушника сплатити штраф.

А ще - водії намагаються обдурити системи контролю. На телефони встановлюють спеціальні додатки, які попереджають, що попереду - фото- і відеофіксація. І хоча в Німеччині такі програми заборонені законом, довести, що той чи інший водій ними користується важко.

Олівер Воітцік, представник поліції Берліна:

Якщо людина сховає апарат у кишеню або сумку, я нічого не зможу зробити. Але якщо раптом я побачу екран телефона і додаток, то, звісно, я маю право вимагати його видалення. А водія оштрафують на 75 євро. Плюс він отримає штрафний пункт у водійські права.

Намагання якось об'їхати закон за допомогою лайфхаку каратиметься і на українських шляхах.

Олексій Білошицький, заступник начальника Департаменту патрульної поліції:

Штраф у вигляді 177 грн у випадку повторення наступає інша відповідальність штраф 255 громадські роботи і оплатне вилучення транспортного засобу.

Однак оскарження будуть, упевнені юристи. Бо в цій системі уже є певні лазівки. І в одну із них можна виїхати на двійнику.

Ігор Липявка, адвокат:

Человек ездит на своем автомобиле, а где-то в Запорожье фотокамера сфотографировала такой же. Как понять? І він може оскаржити на тій підставі чи його автомобіль сфотографували цією системою відеофіксації.

Наступна підстава для оскаржень - втручання в особисте життя. Курйозні ситуації свого часу, згадує автогонщик Олексій Мочанов, завадили запровадити систему спостереження на одеській трасі.

Олексій Мочанов, автогонщик:

Говорят очень быстро это прекратили, потому что начали чинуши блатные ездить не со своими телками, а машины чаще всего на жене и начали приходить фотографии жене, которая выясняла что это не очень то и командировка была.

Ігор Липявка, адвокат:

І сімья може подати на розлучення і можуть виникнути інші питання - порушуються права особи, тоді звісно якщо особа таке оскаржить, це буде новий прецедент, нова практика.

Хоча кожен водій має вирішувати, що йому дешевше - сплатити навіть півтисячі штрафу чи витрачати час і набагато більше грошей у судах.

Олексій Мочанов, автогонщик:

Принцип неотвратимости наказания и равности всех перед законом это единственное, что по-настоящему работает я должен быть уверен что меня накажут, Антона Геращенко если что накажут.

Антикорупційний механізм, закладений у самому процесі винесення постанови, запевняє сам Антон Геращенко. Бо від фото до штрафу ваше правопорушення розглянуть кілька поліцейських.

Антон Геращенко, заступник міністра внутрішніх справ України:

Список наприклад не штрафувати Геращенко перше це стане відомо хтось це зіллє і буде скандал, якщо хтось вам, дорогі наші поліцейські, такі списки запропонує зливайте одразу.

А поки за водіями пильнуватимуть 20 камер у столиці, і ще 30 - в області. Систему планують із часом запустити по всій Україні. І фіксувати не лише перевищення швидкості, а й інші порушення правил.