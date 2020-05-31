Захоплення великого бізнесу. Фонд державного майна, який тримає 51 відсоток акцій Запорізького титано-магнієвого комбінату обрав нового директора підприємства. При чому, зробили це "одноосібно", без залучення інших інвесторів. Як так сталося? У проблемі розбирався Даніїл Снісар.

Обрання нового директора підприємства - гіганта титанового бізнесу - провели напередодні, на так званих, загальних зборах акціонерів. Зробила це держава, в особі фонду держмайна. Одноосібно, без проведення офіційного конкурсу та без участі іншого інвестора, компанії Tolexis holding limited, яка має у власності 49 відсотків акцій Запорізького титано-магнієвого комбінату.

Роман Чишинський, адвокат:

Зокрема, збори були проведені не за місцем знаходження товариства, що є грубим порушенням діючого законодавства. За відсутності іншого учасника товариства, який в силу об'єктивних обставин, пов"язаних з коронавірусом - не мав змоги прибути для участі в указаних зборах. Так само, збори були проведені за наявності діючого рішення суду, яке забороняло проведення таких зборів. Звичайно, така ситуація впливає на інвестиційний клімат України і відлякує потенційних інвесторів від нашої країни.

У фонді держмайна заявляють - керувалися правом ухвалення рішення, бо мають у власності понад 50 відсотків акцій. На ЗТМК ж кажуть - фонд діяв незаконно. Адже вчиняти будь-які дії, щодо заміщення керівництва комбінату - заборонив суд. Крім того, чинний директор, Володимир Сивак наголошує - підприємство працювало і жодних претензій з боку держави не мало.

Володимир Сивак, директор Запорізького титано-магнієвого комбінату:

Если давать оценку участия государства в управлении предприятием, то я бы это назвал самоустранением от управления предприятием. Те вопросы, котоыре накопились за период создания предприятия, это вопросы, которые требовали безотлагательного решения, это вопросы, связанные со стратегической программой развития предприятия. Это вопросы, связанные с реструктуризацией задолженности и т.д. Ниодин из этих вопросов не был решен на собраниях, с участием фонда госимущества.

Працівники ЗТМК такі дії фонду держмайна ввважають правовим свавіллям. Та неповагою до прав міноретарних акціонерів.

Олег Арестархов, керівник з корпоративних комунікацій Group DF:

Государство, заявляя о так называемых инвестиционных нянях, прежде всего должно научиться соблюдать права тех акционеров и тех инвесторов, котоыре уже вложили деньги в Украину. Такие вещи будут только отбрасывать Украину в рейтингах ДуемБизнес и так далее. По этому, мы ожидаем корректного поведение со стороны государства, как партнера в таких вот предприятиях, как ЗТМК.

Володимир Сивак, директор Запорізького титано-магнієвого комбінату:

Люди, работающие на предприятии, очень встревоженны. Их беспокоет вопрос их будущего, их рабочих мест. Приход инвестора на комбинат все связывали с новой историей развития предприятия, с реструктуризацией, с обновлением. Т.е, на сегодняшний момент опять возникает вопрос - будущее оно неясно для людей.

Група вважає неприпустимим з боку чиновників ФДМ подібне правове беззаконня, яке межує з рейдерством. Події, які розгорнулися навколо ЗТМК, наочно демонструють ставлення до іноземних інвесторів. Ми впевнені, що сьогоднішні абсолютно деструктивні дії ФДМ наносять прямі економічні збитки ЗТМК.

Ми побоюємося, що дії окремих чиновників ФДМУ матимуть для нашого підприємства катастрофічні наслідки, і що на підприємство намагаються завести ліквідаційну комісію, а не кваліфікований менеджмент, який розуміє, як розвивати завод. В даний момент все говорить на користь того, що єдина мета подій - отримання контролю над майном підприємства і його розрахунковими рахунками.

Дії фонду держмайна, зокрема незаконне обрання нового директора ЗТМК, без участі усіх акціонерів, та попри рішення суду, юристи компанії оскаржуватимуть у судах.

Роман Чишинський, адвокат:

Звичайно, ми будемо відстоювати захист порушених прав в судах національної та міжнародної юрисдикції.

Запорізький титано-магнієвий комбінат - одне з містоутворюючих підприємств Запоріжжя. Відрахування компанії до бюджету міста складає близько 10 відсотків. На комбінаті нині працюють майже 4 тисячі людей. І там побоюються, що невміле управління високотехнологічним підприємством може призвести до його повної зупинки.