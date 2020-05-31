Історичний політ: капсула SpaseX успішно пришвартувалася на МКС [ Редактировать ]
Погода не завадила. "Крю Дрегон" уже на Міжнародній Космічній Станції. Кілька хвилин тому відкрили люк між капсулою та МКС.
Напередодні увечері двоє американських астронавтів успішно стартували із космодрому у Флориді уперше на ракеті виробництва приватної компанії SpaseX Ілона Маска. Останні подробиці історичного польоту розкаже Катерина Єлісєєва
Хьюстон, у нас жодних проблем. О 18.30 капсула "Крю Дрегон" успішно пришвартувалася на Міжнародній космічній станції. Процес повністю автоматизований.
За їхнім стартом онлайн спостерігали ледь не в усьому світі.
Ілон Маск, генеральний директор SpaseX:
У середу під час першої спроби у мене адреналін зашкалював. Потім я завалився в ліжко і проспав, певне, більше, ніж будь-коли за останній рік. Сьогодні я зберігав спокій, ніби знав, що все вийде.
В інтернеті глядачі онлайн могли спостерігати за астронавтами по веб-камерам. Так і з'ясувалося, що пасажирів у "Крю Дрегон" насправді троє: до Дуга і Боба додався ще й іграшковий єдиноріг. Зранку пілоти зняли скафандри і показали глядачам Землю з низької навколоземної орбіти.
Ми добре поспали і нині, як ви можете бачити, пролітаємо над Саудівською Аравією.
За давньою традицією пілоти дали символічну назву своєму облавку - Подвиг. Так само називався шатл, на якому Дуг вирушив у космос минулого разу у 2011. Нарешті американці знову дістаються до орбіти самостійно. Уперше на приватній ракеті.
Дональд Трамп, президент США:
Ми згадали, що Америка постійно виходить за рамки, долаючи нові виклики. У нас є безмежний запас таланту, наполегливості і рішучості. Навіть гравітація не може стримати Америку. Штати відновили світове лідерство. Не можна бути номером один на Землі, якщо ти номер два у космосі.
Останні 9 років Штати залежали у космосі від Росії. Американців на МКС доправляли на ракетах Союз. Коштувало це майже 90 мільйонів доларів за особу. Компанія Ілона Маска транспортує астронавтів майже удвічі дешевше - за 50 мільйонів. Одним із наступних рубежів може стати політ на Марс.
Ілон Маск, генеральний директор SpaseX:
Не знаю, я б хотів, щоб ми зробили це через два роки, але це може бути і через чотири. Та ні, про два роки і мови бути не може. Я був би здивований, якби ми зробили це через чотири роки.
А ось НАСА через такий самий час планують зробити висадку на місяць. На цю програму тепер є більше грошей, адже послуги SpaseX дешевші, а ракети - багаторазові. Росіяни вже запропонували доправляти американців на міжнародну станцію за обміном. "Союз" перевозитиме американців, "Фалькон" натомість братиме на борт росіян. Раніше про таку можливість згадував і сам Ілон Маск.
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