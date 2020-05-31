Погода не завадила. "Крю Дрегон" уже на Міжнародній Космічній Станції. Кілька хвилин тому відкрили люк між капсулою та МКС.

Напередодні увечері двоє американських астронавтів успішно стартували із космодрому у Флориді уперше на ракеті виробництва приватної компанії SpaseX Ілона Маска. Останні подробиці історичного польоту розкаже Катерина Єлісєєва

Хьюстон, у нас жодних проблем. О 18.30 капсула "Крю Дрегон" успішно пришвартувалася на Міжнародній космічній станції. Процес повністю автоматизований.

За їхнім стартом онлайн спостерігали ледь не в усьому світі.

Ілон Маск, генеральний директор SpaseX:

У середу під час першої спроби у мене адреналін зашкалював. Потім я завалився в ліжко і проспав, певне, більше, ніж будь-коли за останній рік. Сьогодні я зберігав спокій, ніби знав, що все вийде.

В інтернеті глядачі онлайн могли спостерігати за астронавтами по веб-камерам. Так і з'ясувалося, що пасажирів у "Крю Дрегон" насправді троє: до Дуга і Боба додався ще й іграшковий єдиноріг. Зранку пілоти зняли скафандри і показали глядачам Землю з низької навколоземної орбіти.

Ми добре поспали і нині, як ви можете бачити, пролітаємо над Саудівською Аравією.

За давньою традицією пілоти дали символічну назву своєму облавку - Подвиг. Так само називався шатл, на якому Дуг вирушив у космос минулого разу у 2011. Нарешті американці знову дістаються до орбіти самостійно. Уперше на приватній ракеті.

Дональд Трамп, президент США:

Ми згадали, що Америка постійно виходить за рамки, долаючи нові виклики. У нас є безмежний запас таланту, наполегливості і рішучості. Навіть гравітація не може стримати Америку. Штати відновили світове лідерство. Не можна бути номером один на Землі, якщо ти номер два у космосі.

Останні 9 років Штати залежали у космосі від Росії. Американців на МКС доправляли на ракетах Союз. Коштувало це майже 90 мільйонів доларів за особу. Компанія Ілона Маска транспортує астронавтів майже удвічі дешевше - за 50 мільйонів. Одним із наступних рубежів може стати політ на Марс.

Ілон Маск, генеральний директор SpaseX:

Не знаю, я б хотів, щоб ми зробили це через два роки, але це може бути і через чотири. Та ні, про два роки і мови бути не може. Я був би здивований, якби ми зробили це через чотири роки.

А ось НАСА через такий самий час планують зробити висадку на місяць. На цю програму тепер є більше грошей, адже послуги SpaseX дешевші, а ракети - багаторазові. Росіяни вже запропонували доправляти американців на міжнародну станцію за обміном. "Союз" перевозитиме американців, "Фалькон" натомість братиме на борт росіян. Раніше про таку можливість згадував і сам Ілон Маск.