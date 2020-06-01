В Україні за сьогоднішній день сталася низка трагічних і схожих між собою подій. У Києві з вікна лікарні п'ятого поверху вранці випала санітарка. Жінка загинула, точна причина падіння - наразі невідома.

У Харкові з 19 поверху вистрибнула жінка з немовлям на руках. Попередньо, у неї були проблеми із психікою.

Ще одне самогубство у Кривому Розі. Там у пологовому будинку з вікна 4 поверху вистрибнула породілля. Двадцятирічна дівчина не вижила. З її дитиною все гаразд, немовля зараз у перинатальному центрі. За словами керівництва лікарні, породілля на обліку в жіночій консультації не стояла. Лікарі припускають, що вона намагалася втекти.

Лариса Васильєва, в. о. директора Криворізького міського клінічного пологового будинку №1: