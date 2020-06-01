В Україні за день сталася низка трагічних і схожих між собою подій [ Редактировать ]
В Україні за сьогоднішній день сталася низка трагічних і схожих між собою подій. У Києві з вікна лікарні п'ятого поверху вранці випала санітарка. Жінка загинула, точна причина падіння - наразі невідома.
У Харкові з 19 поверху вистрибнула жінка з немовлям на руках. Попередньо, у неї були проблеми із психікою.
Ще одне самогубство у Кривому Розі. Там у пологовому будинку з вікна 4 поверху вистрибнула породілля. Двадцятирічна дівчина не вижила. З її дитиною все гаразд, немовля зараз у перинатальному центрі. За словами керівництва лікарні, породілля на обліку в жіночій консультації не стояла. Лікарі припускають, що вона намагалася втекти.
Лариса Васильєва, в. о. директора Криворізького міського клінічного пологового будинку №1:
К тому времени, когда приехала бригада переводить ребенка, ее не могли найти в отделении. Она бегала по коридору, а она там бегала курить. Ее искали, а вот утром обнаружили ее труп под роддомом. Причем она поступила без документов, ни на ребенка, ни на себя, как в родильный дом. Явно она пыталась бежать из роддома, потому что была одета уже в джинсы. В свою одежду.
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