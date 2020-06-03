"Мертвый" мужчина выбрался из могилы [ Редактировать ]
В Индии, в городе Гондал, похороненному заживо мужчине удалось выбраться из могилы. Об этом сообщает местное издание The Times of India.
Местный житель Капил Маракана шесть лет проработал на масловарне. Когда у предприятия появился новый собственник, прежний владелец начал обвинять в своих убытках Маракану.
Оба хозяина масловарни с еще одним мужчиной похитили работника и избили его. Злоумышленники закопали избитого в песок, а когда тот перестал двигаться - ушли праздновать.
Индиец смог выбраться из-под песка и попытался убежать. Злоумышленники увидели его и погнались следом. Но Маракана добежал до местной тюрьмы и попросил помощи у полицейского.
Троица пыталась скрыться, но их догнали полицейские. Злоумышленников задержали.
Ранее мы писали о том, что умер индийский йог.
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