Олександр Лукашенко розігнав увесь уряд. Указ білоруський очільник підписав у середу і вже на нараді обговорив нових претендентів на міністерські портфелі.

А причина - вибори. Чинний глава держави пояснив, мовляв, завжди представляв новий склад уряду перед волевиявленням, щоб народ розумів, хто дбатиме про вирішення нагальних питань.