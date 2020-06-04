Олександр Лукашенко розігнав увесь уряд [ Редактировать ]
Олександр Лукашенко розігнав увесь уряд. Указ білоруський очільник підписав у середу і вже на нараді обговорив нових претендентів на міністерські портфелі.
А причина - вибори. Чинний глава держави пояснив, мовляв, завжди представляв новий склад уряду перед волевиявленням, щоб народ розумів, хто дбатиме про вирішення нагальних питань.
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