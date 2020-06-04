На лондонському аукціоні картину Айвазовського продали за рекордну суму [ Редактировать ]
Рекордний виторг для лондонського онлайн-аукціону. За майже 3 мільйони доларів пустили з молотка картину видатного українського художника - Івана Айвазовського.
Проданому полотну - "Неаполітанська затока" - майже 150 років. За право поповнити колекцію однією з найбільших робіт Айвазовського - змагалося 16 учасників. Новий власник картини - волів залишитися інкогніто.
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