Мистецько-кримінальна справа: ДБР влаштувало штовханину на виставці картин Петра Порошенка

Петро Порошенко знову прогуляв допит у ДБР. Сьогодні його викликали одразу у двох справах і про колекцію картин, що вже набула загальноукраїнської слави, і про записи розмов із віце-президентом США Байденом