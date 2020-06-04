Мощный оползень в норвежской коммуне Алта на севере Норвегии смыл в море восемь домов. Инцидент произошел из-за возросшей сейсмической активности на мысе Кракнесет. Об этом сообщает Forbes.

Как видно на видео, оползень шириной более 600 метров унес в море все, что находилось на данном участке. Никто из местных жителей не пострадал, одного человека эвакуировали.

Из-за высокой сейсмической активности спасатели не сразу смогли добраться к месту происшествия. На данный момент полиция проверяет информацию, не осталось ли в месте оползня людей.

Отмечается, что большинство смытых в море зданий были домами для отдыха. Через 48 часов в них должны были заселиться отдыхающие.

Согласно информации местных СМИ, после данного инцидента произошло еще несколько небольших оползней. Норвежское управление водных ресурсов и энергетики отслеживает ситуацию, в частности риск возникновения новых оползней.

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