В Норвегии стихия "смыла" жилые дома (видео) [ Редактировать ]
Мощный оползень в норвежской коммуне Алта на севере Норвегии смыл в море восемь домов. Инцидент произошел из-за возросшей сейсмической активности на мысе Кракнесет. Об этом сообщает Forbes.
Как видно на видео, оползень шириной более 600 метров унес в море все, что находилось на данном участке. Никто из местных жителей не пострадал, одного человека эвакуировали.
Из-за высокой сейсмической активности спасатели не сразу смогли добраться к месту происшествия. На данный момент полиция проверяет информацию, не осталось ли в месте оползня людей.
Отмечается, что большинство смытых в море зданий были домами для отдыха. Через 48 часов в них должны были заселиться отдыхающие.
Согласно информации местных СМИ, после данного инцидента произошло еще несколько небольших оползней. Норвежское управление водных ресурсов и энергетики отслеживает ситуацию, в частности риск возникновения новых оползней.
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