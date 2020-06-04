Новым главным тренером немецкого "Шальке-04" может стать испанский специалист Рауль Гонсалес. Об этом сообщает AS.

По сведениям издания, руководство клуба из Гельзенкирхена рассматривает кандидатуру испанца в качестве замены нынешнему главному тренеру Давиду Вагнеру, под руководством которого клуб занимает 10-е место в турнирной таблице Бундеслиги. "Шальке" не может одержать победу в последних 11 матчах, набрав лишь четыре очка.

42-летний Рауль в настоящее время тренирует вторую команду мадридского "Реала". В бытность футболистом он выступал за "Реал", "Шальке", "Аль-Садд" и "Нью-Йорк Космос". Шестикратный чемпион Испании, трехкратный победитель Лиги чемпионов.

Напомним, ранее арбитра ФИФА задержали с наркотиками, оружием и проститутками. Но позже футболиста отпустили.

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