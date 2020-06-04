Легенда футбола возглавит известный европейский клуб [ Редактировать ]
Новым главным тренером немецкого "Шальке-04" может стать испанский специалист Рауль Гонсалес. Об этом сообщает AS.
По сведениям издания, руководство клуба из Гельзенкирхена рассматривает кандидатуру испанца в качестве замены нынешнему главному тренеру Давиду Вагнеру, под руководством которого клуб занимает 10-е место в турнирной таблице Бундеслиги. "Шальке" не может одержать победу в последних 11 матчах, набрав лишь четыре очка.
42-летний Рауль в настоящее время тренирует вторую команду мадридского "Реала". В бытность футболистом он выступал за "Реал", "Шальке", "Аль-Садд" и "Нью-Йорк Космос". Шестикратный чемпион Испании, трехкратный победитель Лиги чемпионов.
Напомним, ранее арбитра ФИФА задержали с наркотиками, оружием и проститутками. Но позже футболиста отпустили.
Читайте также, ранее стало известно кто стал лучшим боксером в истории.
по теме
Украинский футболист поборол коронавирус
Полузащитник клуба выздоровел от коронавирусной болезни
В семье легендарного футболиста случилась трагедия (фото)
Известный футболист потерял близкого человека
"Карпати" захворіли: Львівський футбольний клуб іде на карантин
Через масовий спалах коронавірусу. Загалом у ФК протестували 65 людей. Скільки позитивних результатів - керівництво "Карпат" не повідомляє
Пять игроков "Барселоны" заразились коронавирусом
Имена футболистов и тренеров не разглашаются