В Англии женщина вышла на прогулку с собакой и встретила загадочное лысое животное. Об этом сообщает Daily Star.

Животное выглядело странно, оно было лысое и розового цвета. Вело себя дружелюбно и даже забралось под машину Лоу.

"Оно залезло под мою машину и просидело там десять минут, как будто хотело поехать со мной домой. Затем, возможно, что-то напугало его, и оно убежало в кусты", - рассказала британка.

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Она добавила, что собака отреагировала на зверька не очень-то дружелюбно - животное начало лаять.

Предполагается, что это был страдающий алопецией домашний хорек. Стоит заметить, что у хорьков это заболевание достаточно распространено. Оно не смертельное, однако зверек из-за него лысеет.

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