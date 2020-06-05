Загадочное лысое существо "словили" на камеру [ Редактировать ]
В Англии женщина вышла на прогулку с собакой и встретила загадочное лысое животное. Об этом сообщает Daily Star.
Животное выглядело странно, оно было лысое и розового цвета. Вело себя дружелюбно и даже забралось под машину Лоу.
"Оно залезло под мою машину и просидело там десять минут, как будто хотело поехать со мной домой. Затем, возможно, что-то напугало его, и оно убежало в кусты", - рассказала британка.
Она добавила, что собака отреагировала на зверька не очень-то дружелюбно - животное начало лаять.
Предполагается, что это был страдающий алопецией домашний хорек. Стоит заметить, что у хорьков это заболевание достаточно распространено. Оно не смертельное, однако зверек из-за него лысеет.
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