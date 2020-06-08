В Киеве водитель совершил рекордное количество нарушений ПДД [ Редактировать ]
Камеры фиксации нарушений ПДД зафиксировали 10-разовое количество нарушений правил дорожного движения.
Об этом пишет "Корреспондент".
По информации, мужчина не смотрел на знаки и нарушал скоростной режим.
Наибольшее количество раз скоростной режим нарушил автомобиль Hundai Sonata. Он превышал аж 10 раз. Также камеры зафиксировали автомобиль – Hyundai Santa Fe, который нарушил скоростной режим 9 раз.
Отмечается, что за день наибольшее скоростное нарушение было зафиксировано у автомобиля Mercedes, водитель которого "летел" со скоростью более 200 километров в час.
Известно, что в общей сумме за время своей работы в Киеве и области камеры автоматической видеофиксации нарушений ПДД зафиксировали порядка 200 тысяч инцидентов.
Ранее мы писали, что за первый день лета камеры автоматической фиксации нарушений ПДД "заметили" 60 тысяч уклонений от соблюдения правил.
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