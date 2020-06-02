"Письма счастья": зафиксировано рекордное количество нарушений ПДД [ Редактировать ]
В первый день лета водители нарушили правила дорожного движения почти 60 тысяч раз.
Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции.
По информации, камеры выявили 57 880 нарушений ПДД различной тяжести.
"Сейчас видеокамеры установлены в городе Киеве и на автомагистралях Киевской области в местах концентрации ДТП с тяжелыми последствиями", - отмечается в соощении.
Известно, что 2 июня было зарегистрировано на 40% меньше нарушений, чем в предыдущий день.
Ранее мы писали о том, что в Украине массово установили камеры для фиксации нарушений ПДД. Стал известен список мест нахождения радаров.
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