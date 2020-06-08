Во всех областях 8 июня воцарится довольно теплая погода с температурой до +31 градуса по Цельсию.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

По информации, на севере и в центральных областях ожидается от 28 до 31 градуса тепла. В ночное время суток температура будет колебаться от +14 до +18 градусов.

Отмечается, что в юго-восточных областях столбик термометра будет колебаться между 27 и 31 градусом тепла. На западе холоднее и ожидается от 12 до 15 градусов тепла.

Известно, что в Киеве дневная температура ожидается на уровне от +29 до +31 градусов тепла. Ночная же – от +15 до +18 градусов ртутного столба.

Ранее мы писали о том, что на выходных в Украине начнется долгожданное лето и установится солнечная погода.