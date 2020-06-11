Судебное заседание по избранию меры пресечения активисту Сергею Стерненко, подозреваемому в умышленном убийстве, состоится 12 июня. Меру пресечения будут избирать в Шевченковском районном суде Киева. Об этом Стерненко сообщил на странице в Facebook.

По его словам, судебное заседание назначили на 14:00. Председательствующим будет судья Владимир Бугиль.

Как рассказал адвокат Маси Найем, активисту вручили ходатайство об избрании меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Адвокат добавил, что данная мера пресечения Европейским судом по правам человека приравнивается к содержанию под стражей.

Напомним, на Сергея Стерненко было совершено три нападения. Последнее - в мае 2018 года. Тогда в результате поножовщины один из нападавших погиб, второй был ранен, как и сам Стерненко.

7 апреля генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что подозрение одесскому активисту объявят в любом случае.

Ранее сообщалось, что Венедиктова обвинила Порошенко в давлении.