Атланту "накрыла" новая волна протестов (видео) [ Редактировать ]
В Атланте начались новые демонстрации после того, как при задержании полицейский смертельно ранил афроамериканца Рейшарда Брукса
Об этом сообщает CNN.
По информации, группа протестующих собралась в центре города и требовала ограничить чрезмерное использование силы копами.
Известно, что в связи с инцидентом глава полиции Атланты Эрика Шилдс подала в отставку, при этом мэр города отметила, что, по ее мнению, полицейский правильно применил огнестрельное оружие в этом случае.
GBI released video that shows the moment Rayshard Brooks was shot and killed by an Atlanta Police officer at a Wendys on University Ave last night. Police say Brooks had taken an officer's taser and pointed it at the officer as he ran. pic.twitter.com/1G8fn03gFV— Matt Johnson (@MattWSB) June 13, 2020
Читайте также, президент США Дональд Трамп издаст указ о работе полиции. Такое решение было принято в связи с массовыми акциями протеста в США.
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