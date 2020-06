В Атланте начались новые демонстрации после того, как при задержании полицейский смертельно ранил афроамериканца Рейшарда Брукса

Об этом сообщает CNN.

По информации, группа протестующих собралась в центре города и требовала ограничить чрезмерное использование силы копами.

Известно, что в связи с инцидентом глава полиции Атланты Эрика Шилдс подала в отставку, при этом мэр города отметила, что, по ее мнению, полицейский правильно применил огнестрельное оружие в этом случае.

GBI released video that shows the moment Rayshard Brooks was shot and killed by an Atlanta Police officer at a Wendys on University Ave last night. Police say Brooks had taken an officer's taser and pointed it at the officer as he ran. pic.twitter.com/1G8fn03gFV