За месяц от коронавирусной инфекции в Украине умерли почти вдвое больше граждан.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья.

По информации, ранее количество смертельных случаев на территории Украины возросло с 476 до 901.

Отмечается, что 70% погибших от инфекции имели сердечно-сосудистые заболевания, онкологию или заболевания внутренних органов. 89% умерших – люди возрастом старше 50 лет с патологиями.

Известно, что наибольший показатель смертности находится в Ивано-Франковской области (5,4%), Кировоградской области (5,3%), Полтавской области (4,7%), Черновицкой области (4,3%), Черкасской области (3,7%) и Львовской области (3,6%).

Ранее мы писали, что COVID-19 обнаружен у 5% киевлян. Это связано с тем. что в столице наблюдается высокий уровень ПЦР-тестирования.