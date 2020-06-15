Коронавирус в Украине: смертность выросла почти вдвое [ Редактировать ]
С 15 мая по 15 июня количество смертей, вызванных осложнениями от COVID-19 выросла почти вдвое - с 476 до 901. Об этом сообщает Центр общественного здоровья в своем Telegram-канале.
"Показатель смертности - 2,1 на 100 тыс. населения. Средний показатель летальности по Украине - 2,9%. В поло-возрастной структуре умерших от заболеваний, вызванных COVID-19, преобладают мужчины - 473 (54%) и люди в возрасте от 50 лет (88,3%)", - говорится в сообщении.
Показатель летальности, что превышает средний по Украине, зарегистрирован в Ивано-Франковской области (5,4%); Кировоградской (5,3%); Полтавской (4,7%); Черновицкой (4,3%); Черкасской (3,7%); Львовской области (3,6%).
Также отмечается, что 70% умерших от осложнений COVID-19 имели сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек, печени, легких, неврологические болезни и ожирение. У 54,8% умерших с сопутствующей патологией было несколько заболеваний: сердечно-сосудистые и сахарный диабет, иммунодефицит и ожирение, и тому подобное. Также 89% умерших - это люди старше 50 лет с сопутствующими заболеваниями.
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