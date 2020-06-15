В Токио зарегистрировали 48 новых случаев заражения коронаиврусной инфекцией.

Об этом сообщает Kyodo News.

По информации, вспышка опасной инфекции обнаружена у работников развлекательных заведений.

Власть Токио подтвердила еще 48 случаев заражения коронавирусом в понедельник, что является самым высоким ежедневным показателем с начала мая.

Отмечается, что из-за отмены чрезвычайного положения в Японии статистика COVID-19 снова пошла вверх.

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