В столице азиатского государства обнаружили вспышку коронавируса [ Редактировать ]
В Токио зарегистрировали 48 новых случаев заражения коронаиврусной инфекцией.
Об этом сообщает Kyodo News.
По информации, вспышка опасной инфекции обнаружена у работников развлекательных заведений.
Власть Токио подтвердила еще 48 случаев заражения коронавирусом в понедельник, что является самым высоким ежедневным показателем с начала мая.
Отмечается, что из-за отмены чрезвычайного положения в Японии статистика COVID-19 снова пошла вверх.
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