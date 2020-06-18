На Рівненщині сільський голова, якого звинувачують у хабарництві на півмільйона гривень, повернувся у посадове крісло. Правоохоронці спіймали чиновника на гарячому ще 4 роки тому. Але вироку - досі немає. Як обвинувачений зміг поновитися на службі - дізнавалась Сніжана Сидорук.

Центр Рівного. Біля облдержадміністрації працівники СБУ, поліції, прокуратури. На асфальті в коробці з-під взуття лежать гроші.

Я взагалі не маю відношення до тих коштів. - Ви зрозуміли в чому Вас звинувачують? - Не зрозумів.

Так 16 серпня 2016 затримували Михайла Олійника - голову Зорянської сільради. Правоохоронці тоді відрапортували: взяли його на хабарі у пів мільйона гривень. Уже майже чотири роки як сільського голову усунули від виконання обов'язків. Та нещодавно рівненська Феміда поновила його на роботі.

Суд врахував, що обвинувачений має право на працю - необхідно забезпечувати утримання сім'ї також неповнолітніх дітей.

Василь Данілей представляє обвинувачення в суді в цій справі. Прокурор каже, Михайло Олійник досі своєї провини не визнає.

Василь Данілей, заступник начальника відділу прокуратури Рівненської області:

Завершено дослідження письмових доказів, зокрема, матеріалів кримінального провадження. В справі було проведено понад 50 засідань.

Поки тривають суди, Михайло Олійник знову очолив одну з найбільших сільських рад області. На запитання про хабар, слідство та суди - не відповідає.

Михайло Олійник, Зорянський сільський голова:

Втомився з дороги просто - велика територія, об'їхати багато сіл подивитись де що зроблено, що не зроблено. - Про цю справу ви взагалі не хочете говорити чи як? - … Те, що вам інкримінують це правда, неправда? - … .

Володимир Цуняк, адвокат:

Не може людина три з лишнім роки не працювати. Вона невизнана винною. Аргументи прості: нема ризиків, які наводив прокурор, що він може знищити документи. Які? Всі документи у справі. Раз. Друге, що він не може спілкуватись зі свідками Так є ухвала суду по забезпеченню його поведінки, де йому заборонено спілкуватись. Все.

Михайло Олійник дотепер перебуває під заставою. Йому заборонено виїжджати за кордон, на виклик обов'язково треба з'являтися до суду. Але коли у справі про хабар можна буде почути вирок, прокурор не прогнозує. Каже, якщо провину доведуть, голові сільради загрожує до дванадцяти років ув'язнення.