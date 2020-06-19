Сегодня, 19 июня, в Киеве проходит презентация новой партии городских голов - "Пропозиція", в которой активное участие принимает мэр Днепра Борис Филатов. И пока он в отъезде, в Днепре проводятся массовые обыски.

Передает "Днепр оперативный" с места событий.

Центральная власть начала преследование мэра Бориса Филатова за создание партии мэров "Пропозиция". Синхронно с презентацией партии "Пропозиция" начались обыски в помещениях коммунальных предприятий Днепровского городского совета, а так же в некоторых редакциях СМИ.

"Пятница, хоть и не 13, но творится треш. Началась пресс-конференция мэра. И к нам в помещение заходят силовики. Как будто под диктовку: "берите мэра с пресс-конференции и мы от вас уйдем". Но ребята наверное не знают, что исполнительные органы немного другим занимаются, пришли не по адресу", - написал сотрудник одного из обыскиваемых КП Макарец Владислав на своей странице в Фейсбук.

Никаких комментариев журналистам ни правоохранители, ни сотрудники коммунальных предприятий не дают. Некоторых из них попросту закрыли в кабинетах. У одного из журналистов "Днепра оперативного" пытались отобрать телефон.

Не на камеру, один из представителей силовиков сказал, что они действуют по указанию "из Киева".