Китай готовится к отмене платежей в "мировой" валюте [ Редактировать ]
Фото: Scmp.com
КНР начинает подготовку к отмене платежей в долларовом эквиваленте.
Об этом пишет ТАСС.
По информации, санкция коснется системы передачи информации и совершения платеже SWIFT и межбанковской системе CHIPS.
Мы должны подготовиться заранее, по-настоящему, а не только психологически.
К тому же в ближайшем будущем существует реальная вероятность полного обесценивания доллара в Поднебесной.
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