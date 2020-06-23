КНР начинает подготовку к отмене платежей в долларовом эквиваленте.

Об этом пишет ТАСС.

По информации, санкция коснется системы передачи информации и совершения платеже SWIFT и межбанковской системе CHIPS.

Мы должны подготовиться заранее, по-настоящему, а не только психологически.

К тому же в ближайшем будущем существует реальная вероятность полного обесценивания доллара в Поднебесной.

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