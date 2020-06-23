YouTube-блогер Funk Turkey с помощью нейросети записал песню Smother в стиле группы Nirvana, передает Hybebeast.

Funk Turkey загрузил в искусственный интеллект текста реальных песен легендарной рок-группы, а бот на их основе написал собственную версию песни Nirvana. Затем блогер добавил музыкальную часть и собственный вокал, стилизованные под звучание группы.

"Вся музыка/вокал, выполнены, смикшированы и обработаны мною, на моей кухне, на красной дешевой гитаре Fender Stratocaster, гнусном микрофоне и старой копии ProTools", - сообщил блогер.

Ранее мы писали о том, что итальянский робот снялся в музыкальном клипе.