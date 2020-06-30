Пекін ухвалив закон про безпеку в Гонконзі [ Редактировать ]
Пекін остаточно ухвалив скандальний закон про гарантування національної безпеки в Гонконзі. За інформацією китайських ЗМІ, він набуде чинності першого липня.
Тепер влада КНР зможе без впливу місцевого уряду карати за дії, які в Піднебесній розцінюватимуть як загрозу державній безпеці. Закон розкритикували в Європі, США та Великій Британії.
Пекін звинувачують у порушенні зобов'язань, взятих у межах китайсько-британської угоди про передачу Гонконгу до КНР. У самому Гонконзі населення неодноразово протестувало через цю ініціативу.
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