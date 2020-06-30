Протести через погану дорогу на Прикарпатті. Жителі одного з міст перекрили міжнародну трасу. Мітингують не вперше і кажуть - будуть продовжувати. Чому автошлях не ремонтують і де взяти гроші на його відновлення - з'ясовувала Жанна Дутчак.

Міжнародна траса Стрий-Чернівці. Торік тут постелили нове покриття. Втім, не всюди. За цим пішохідним переходом уже бездоріжжя. Майже три кілометри, які тягнуться через місто Болехів, і досі чекають ремонту. Та ось люди чекати втомилися.

Перекрили трасу на в'їзді до міста. Капітального ремонту на цій ділянці не робили вже кілька десятків років, кажуть місцеві. Тротуари розбиті, ями подекуди - до пів метра.

Микола Гошовський, учасник акції протесту:

Коли йде фура людям взагалі немає де пройти. Фури їздять по тротуарах, фури їздять по людях. Ті тікають по парканах.

Рух тут інтенсивний. За добу проїжджає приблизно вісім тисяч машин. Через таке маневрування між вибОїнами - цього місяця тут уже сталося декілька ДТП. Дві людини загинули.

Руслан Андрусяк, учасник акції протесту:

Їхав роверист, він там вельнув, об'їжджав яму, бо тут нема ні тротуару нічого, об'їхав напевно яму і в той момент його машина стукнула і під передні колеса людина попала.

Кілометрові черги в обидва боки. Водії намагаються прорватись.

- Хоть хлібні машини пустіть. Та хліб до вас привезли. - Добре, ми готові голодувати.

Два роки тому трасу вже блокували протягом кількох днів. Тоді п'ять із семи кілометрів аварійної дороги полагодили. Зупинилися, бо завадила погода. На ремонт автошляхів гроші надали з дорожнього фонду.

Микола Гошовський, учасник акції протесту:

Якщо до кінця 20 року не будуть покладені комунікації, фірма, яка уклала угоду на капітальний ремонт цієї дороги не зможе покрити покриття. Значить договір закінчується. Ми не будемо мати нічого.

У міській раді твердять: торік область виділила гроші на прокладання комунікаційних мереж. Не встигли завершити. Тож гроші повернулися назад до держбюджету. Робіт залишилось небагато - облаштувати каналізацію та водопостачання. На це потрібно 3 мільйони гривень. Міська рада вже звернулася до обладміністрації з проханням - надати необхідну суму з екологічного фонду. Мовляв, у міській скарбниці таких грошей немає.

Богдан Мельник, міський голова Болехова:

Зверталися ще з початку року. Таких листів було кілька, відповідно з тим що не мали можливості не було коштів. Поки що нам не відмовлено.

Питання про виділення необхідної суми розглядатимуть на сесії облради у липні. Якщо гроші не нададуть до кінця літа відремонтувати дорогу до холодів не встигнуть. Адже потрібно провести ще тендер, а на це піде кілька місяців. Люди налаштовані рішуче. Кажуть, перекриватимуть трасу, доки їхнє питання не владнають.