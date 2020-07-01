Відсьогодні посилюють покарання за водіння напідпитку. І штрафи підвищують, і кримінальну відповідальність запроваджують. А це означає, що кермувальники, яких упіймають п'яними відтепер матимуть судимість. Чи зможуть українські водії працювати в нових реаліях? Та які покарання діють у світі? Ірина Розова - розповість.

Пронесе. Саме так думають більшість водіїв, коли після чарки-другої сідають за кермо. А хтось не боїться їхати навіть після дози, несумісної з життям.

Шановний, знаєте що сталося?

Третина усіх найтяжчих аварій в Україні - це аварії під градусом. І на місці злочину п'яні водії влаштовують ганебні шоу, а інколи ще й з перегонами.

Та найгірше, що багатьом кермувальникам вдається втекти від відповідальності.

Влад Антонов, засновник порталу ДТП.ua:

Водіїв, котрих зловили на п'яному керуванні майже завжди уникають відповідальності шляхом, або хабарів безпосередньо на місці, або, наприклад, вони звертаються до спеціальних юристів, котрі спеціалізуються на відмазуванні п'яних водіїв.

І навіть, якщо таких автомобілістів позбавляють прав, їх це не зупиняє.

Влад Антонов, засновник порталу ДТП.uа:

Він все одно їздить по дорогам України і дуже багато водіїв потрапляють у смертельні аварії, яких вже позбавили водійських прав раніше.

За п'яну їзду водій отримає судимість, навіть якщо його піймають на цьому уперше. Кримінальна відповідальність передбачена і за передачу кермування авто нетверезій людині, і за відмову у проходженні медогляду.

За все це водій буде зобов'язаний сплатити штраф - від 17 до 34 тисяч гривень. І втратить права на 3 роки.

Якщо сяде за кермо під градусом повторно - штраф до п'ятдесяти однієї тисячі. До речі, щодо суті змін, штрафи збільшили несуттєво. Але вирок відтепер виноситимуть в рамках кримынального, а не адміністративного провадження.

Роман Марченко, юрист:

Этому человеку намного сложнее будет взять кредит в банке, такому человеку намного сложнее будет получить визу на выезд в другое государство, такое лицо с большй вероятностью будет ограничено в праве получить работу хорошую, потому что оно было судимым.

Можливо, перспектива отримати судимість отверезить українських водіїв. Бо досі солідні штрафи їх не лякали. А все тому, що не було розуміння невідворотності покарання. Як за кордоном. Там за кермування напідпитку карають усіх - і багатих, і знаменитих.

Найсуворіші "п'яні" штрафи у Великій Британії - більше 7 тисяч євро. Не церемоняться з водіями під градусом і у Франції. Розмір штрафів там залежить від проміле, тобто рівня алкоголю у крові. Зайвий келих вина - плюс кілька тисяч євро.

А у Фінляндії штрафи прив'язані і до проміле, і заробітку порушника. Чим багатший і п'яніший - тим більше платиш.

Та найсуворіше покарання у Китаї. Якщо нетверезий водій когось зіб'є на смерть - його можуть розстріляти.