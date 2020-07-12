Карантинна криза накрила туроператорів в усьому світі. Уряди багатьох країн були змушені виділяти мільярдні позики, звільняти сектор від податків та виплат по кредитах. Рятували і великий, і малий бізнес.

Про підтримку туристичного сектору країнами ЄС - розкаже Олена Абрамович.

Півострів Істрія, Хорватія. Після місяців затишшя сюди нарешті знову їдуть відпочивальники. Для цього хорватський уряд зважився на безпрецедентний крок. Не лише надав податкові пільги та безвідсоткові кредити підприємцям. А й відчинив двері для туристів з майже усього світу, коли більшість країн ЄС досі приймають лише європейців. Туризм для країни - це питання життя і смерті економіки. Це чверть усього ВВП.

Мар'ян Джожич, бармен:

Зазвичай тут значно більше людей. Та зважаючи на ситуацію в усьому світі, думаю, все не так і погано.

Завдяки туризму Греція нещодавно вибралася з тривалої економічної кризи. Ця сфера генерує 20% ВВП країни. Цілком зрозуміло, чому грецький уряд хотів би відкрити кордони для усього світу. Та зробити це не вийшло - країна, на відміну від Хорватії, - у шенгенській зоні, і має право впускати лише гостей з ЄС та 15 країн з-поза блоку. Аби простимулювати бізнес, грецький уряд виділив 30 мільйонів євро для малозабезпечених на путівки до місцевих курортів.

Влада Кіпру, тим часом, вирішила привабити туристів обіцянкою покрити усі медичні витрати, якщо котрийсь із них підхопить коронавірус, відпочиваючи на острові. А в так само залежній від туризму Іспанії виділили на підтримку галузі понад 4 мільярди євро. На безвідсоткові кредити, замороження позик на нерухомість, і дотації авіалініям.

Це вже Франція - мистецький протест паризьких гідів. З портретами Мони Лізи в руках вони вийшли на демонстрацію з вимогою збільшити допомогу для екскурсоводів, які часто-густо мають короткотермінові контракти. Попри те, що французький уряд уже виділив в рази більшу суму для туризму, ніж, для порівняння, іспанський - 18 мільярдів євро.

Марго Шміц, туристичний гід:

Наша сфера вкрай погано захищена, фінансової допомоги надто мало, особливо в цей період. Багато моїх колег, разом зі мною, найближчі шість, сім або й вісім місяців не матимуть жодних прибутків. І наразі не бачать хоча б якихось змін на краще у цій ситуації.

Левова частка урядової допомоги Парижа пішла на підтримку авіакомпаній. Виділяти мільярди на порятунок авіа сектору довелося багатьом європейським країнам. Та повернути стан індустрії до передкоронавірусного рівня удасться не скоро.

Туризм у Євросоюзі - це 800 мільярдів євро. Від нього залежить аж 10% економічної активності блоку. Тому втрата цьогорічного сезону не залишиться непомітною для жодного уряду.