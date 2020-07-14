У Черкасах донька померлої пацієнтки онкодиспансеру майже 10 років намагається домогтися покарання за смерть матері. Жінка померла на операційному столі внаслідок лікарської помилки.

Це довели слідчі, підтвердила судмедекспертиза і суд. Та винні медики - не покарані. І далі лікують людей. Більше розкаже Станіслав Кухарчук.

Вже дев'ять з половиною років пані Тетяна ходить до суду мов на роботу. Весь цей час вона і адвокат намагаються зламати систему кругової медичної поруки. У січні 2011 року її мама померла через недбалість лікарів черкаського обласного окнодиспансеру. Жінці проводили відносно нескладну операцію.

Тетяна Чуркіна, донька померлої:

Причина смерті - гостре отруєння лідокаїном. Справа в тому, що більше 10 років в черкаському онкодиспансері замість працюючого дефібрилятора був лідокаїн - це зізналась медсестра Широкопояс. Ще в серпні 2014 року і тому таких, як моя мати, були сотні людей.

Висновки трьох експертиз одноголосно визнали отруєння лідокаїном. На лаві підсудних опинилися хірург та анестезіолог. Та попри це суди весь час відправляли справу на дорозслідування. Вирок перша інстанція винесла лише цьогоріч за лікарську халатність, що спричинила смерть… два роки позбавлення волі. Але за строком давності обох лікарів звільнили і від покарання.

Призначити покарання? так? Ну воно ж і так призначене було просто, як наслідок - Звільнена та особа. А ви що просите? - Я прошу призначити реальне покарання.

Так починається засідання апеляції. Пані Тетяна вимагає не тільки реальних термінів ув'язнення для лікарів, а й сплати компенсації у 900 тисяч гривень. Вона хоче, щоб ці гроші медики перерахували в один з дитячих будинків. Ще одна вимога звільнення з посади, бо навіть після вироку і анестезіолог, і хірург продовжують працювати в онкодиспансері.

Євген Балакін, адвокат потерпілої:

Як це можливо фактично - людина вчинила злочин. Це, що справа знаходилась у судових органах, то як це може бути підставою для звільнення від покарання!?

На апеляційне засідання анестезіолог Борис Дзеркаль прислав адвоката. А хірург Павло Коломієць спілкуватись з нами відмовився.

Ні! - Чому? - …немає часу зараз для вас

Відповідати довелось адвокатові. Він каже, захист не згоден не тільки з апеляцією, ба навіть з вироком суду першої інстанції. Мовляв, хірург, який керував операцією, до отруєння пацієнтки лідокаїном жодного стосунку не має.

Іван Гаврильченко, адвокат одного з підсудних:

Він лідокаін не колов, тому, що він проводив операцію. А за введення знеболювальних і інших засобів відповідає зовсім інший лікар! - А хто? Хто відповідає? - Ну я ж не можу казати хто відповідає.

Через те, що анестезіолог на засідання не з'явився, слухання перенесли. Якщо таке повториться знову - до підсудного застосують примусовий привід.