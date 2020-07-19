Українським лікарям боротися з наслідками пандемії вдвічі важче. Адже окрім коронавірусу, по них ударила ще й медреформа, кажуть в "Опозиційній платформі - За життя". На думку співголови політсили Юрія Бойка, зараз важливо якомога швидше виправити ситуацію та підтримати наших медиків фінансово.

Юрій Бойко, народний депутат, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя":