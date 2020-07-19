Юрій Бойко закликав підтримати українських лікарів [ Редактировать ]
Українським лікарям боротися з наслідками пандемії вдвічі важче. Адже окрім коронавірусу, по них ударила ще й медреформа, кажуть в "Опозиційній платформі - За життя". На думку співголови політсили Юрія Бойка, зараз важливо якомога швидше виправити ситуацію та підтримати наших медиків фінансово.
Юрій Бойко, народний депутат, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя":
Очень тяжелое наследие получило сегодняшнее руководство здравоохранения от предыдущей исполняющей обязанности министра, потому что нас вообще вели к медицинскому геноциду, коллапсу здравоохранения, когда собирались закрыть 337 больниц и уволить 50 тысяч врачей это практически все. Это людям некуда идти.
И конечно, мы ожидаем, что будет проведен аудит деятельности предыдущего руководства, куда выводились деньги и будет. Что самое главное - поддержка наших врачей, с тем чтобы увеличена была зарплата, увеличено финансирование медицины в целом и первые шаги они вообще были обнадеживающие, когда это начало происходить, как минимум сейчас остановили этот медицинский геноцид, который был при прошлой власти.
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