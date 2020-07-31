В Танзании при опрокидывании парохода погибли 10 человек.

Об этом сообщает Синьхуа.

По информации, 87 пассажиров удалось спасти. Власти и службы безопасности продолжают выяснять обстоятельства крушения и устанавливают точное число жертв.

Отмечается, что озеро "Танганьика" известно в Африке как одно из наиболее опасных мест для судоходства из-за частых и сильных ветров.

Ранее мы писали, что в Индии потерпел крушение военный корабль. Авария унесла жизни двух моряков и еще 14 получили травмы.